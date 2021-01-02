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Цена биткоина снова побила рекорд

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Цена криптовалюты биткоина в субботу, 2 января, достигла показателя $31 214,88, что стало историческим рекордом. Об этом свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap по состоянию на 17:10 мск.

Марш-биток: криптовалютам прогнозируют бурный рост до весны
Bitcoin может подорожать до $31 тыс.

За сутки курс биткоина поднялся 5,71%, а за последнюю неделю вырос более чем на четверть — на 25,75%. Около часа назад за биткоин давали $30 284.

30 декабря биткоин впервые поднялся до $29,17 тыс. декабря эксперты спрогнозировали рост курса биткойна до $31 тыс. в 2021 году. Рост криптовалюты продолжится как минимум до конца l квартала 2021 года, полагают эксперты.

Некоторые специалисты прогнозируют подорожание этого актива с замедлением или даже кратковременными спадами всё первое полугодие наряду с другими криптовалютами.

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