Прямой эфир
Общество
На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева
Общество
Полиция в Кемерово нашла пропавшего в 30-градусный мороз подростка
Общество
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Происшествия
Четыре человека стали жертвами ДТП под Ростовом
Общество
Народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19
Общество
В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Судьба МКС станет известна в I квартале 2021-го

0
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Роскосмоса» обсудят будущее станции с коллегами. По данным РФ, многие модули уже отработали свой ресурс, сообщает телеканал «Известия». Срок эксплуатации МКС был заложен до 2024 года. В 2025 учёные прогнозируют лавинообразные отказы и поломки. Но прямо сейчас списывать станцию ещё рано. В этом году «Роскосмос» планирует отправить на МКС модуль «Наука». У российских космонавтов наконец появится лаборатория на орбите. После закрытия МКС «Наука» может стать ядром новой станции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020