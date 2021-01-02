Судьба МКС станет известна в I квартале 2021-го

Эксперты «Роскосмоса» обсудят будущее станции с коллегами. По данным РФ, многие модули уже отработали свой ресурс, сообщает телеканал «Известия». Срок эксплуатации МКС был заложен до 2024 года. В 2025 учёные прогнозируют лавинообразные отказы и поломки. Но прямо сейчас списывать станцию ещё рано. В этом году «Роскосмос» планирует отправить на МКС модуль «Наука». У российских космонавтов наконец появится лаборатория на орбите. После закрытия МКС «Наука» может стать ядром новой станции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.