Прохожий ударил ножом мужчину в центре Москвы

Неизвестный ударил ножом мужчину, прогуливавшегося с друзьями на Зубовском бульваре в центре Москвы. По данному факту столичная полиция начала проверку, сообщает в субботу, 2 января, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили раненного мужчину, которому оказывали помощь медики. По словам пострадавшего, нападение было внезапным. Неизвестный мужчина ударил его ножом в бедро и убежал.

После этого раненого доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

30 декабря в Зеленограде ранее судимый безработный мужчина подошел на улице к 20-летнему студенту Российского технологического университета и «на почве внезапно возникшей личной неприязни» ударил его ножом в левое подреберье. Молодой человек был госпитализирован в хирургическую реанимацию, где позже умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)