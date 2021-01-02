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Полиция с помощью видеокамер раскрыла убийство студента в Зеленограде

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Полицейские с помощью камер видеонаблюдения раскрыли убийство студента в Зеленограде. Об этом в субботу, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По его информации, 30 декабря 2020 года в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у корпуса жилого дома в Зеленограде.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили там без сознания 20-летнего студента Российского технологического университета. Молодой человек был госпитализирован в хирургическую реанимацию, где позже умер.

«Полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления по месту проживания. Им оказался ранее судимый безработный мужчина», - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к молодому человеку и «на почве внезапно возникшей личной неприязни» ударил его ножом в левое подреберье, после чего скрылся.

Он добавил, что преступление удалось раскрыть с помощью камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

23 декабря в Москве на Профсоюзной улице неизвестный мужчина дважды выстрелил в девушку. Предположительно, на 30-летнюю Наталью П. напал поклонник, которому она ранее ответила отказом. Мужчина около месяца караулил ее перед нападением. Столичные правоохранители ведут поиски стрелявшего. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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