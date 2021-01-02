«Ночные волки» устроили новогоднее шоу для пациентов детской больницы в Москве

«Ночные волки» в канун Нового года поздравили праздничным шоу юных пациентов детской клинической больницы имени Башляевой в Москве, сообщает телеканал «Известия».

Главный персонаж праздника, Дед Мороз, появился на 15-метровом мотоцикле. Свитой новогоднего волшебника были несколько «Ночных волков».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.