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В Москве началась акция по утилизации новогодних елей

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В Москве стартовала акция по утилизации новогодних елей «Елочный круговорот». Об этом в субботу, 2 января, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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Приемка новогодних деревьев производится бесплатно. Сдать можно ели, сосны и пихты без праздничных украшений.

По словам заммэра, целью данной акции является не только грамотная утилизация новогодних елок, но и привлечение население города к раздельному сбору отходов.

Бирюков подчеркнул, что с каждый годом «Елочный круговорот» становится все популярнее у горожан. Так, когда акция впервые стартовала в 2016 году, то в городе принимал елки только один специализированный пункт. В 2019 году таких пунктов организовали более 400 и в общей сложности собрали 52 тыс. елей. Из деревьев затем сделали 200 куб.м переработанной щепы, которую направили на подсыпку в вольерных комплексах и благоустройство экологических троп, подчеркнул заммэра.

21 декабря руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил, что в городе 2 января откроется более 500 пунктов для утилизации новогодних елей. Акция продлится до 20 января.

Тогда Кульбачевский также отметил отметил, что 2 января новогодние елки сдают единицы, а активнее всего новогодние деревья сдают с 14 января по 20 февраля.

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