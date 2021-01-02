В Чите женщина насмерть разбилась во время катания на «ватрушке»

Жительница Читы погибла в результате катания на тюбинге на горнолыжном комплексе «Гора Светлая». Об этом в субботу, 2 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

Несмотря на запрет, 38-летняя женщина на арендованном надувном тюбинге решила спуститься с горнолыжной трассы.

«Но одном из поворотов женщину выбросило за трассу, она ударилась о стоящий трактор и получила множественные травмы, в том числе тела, головы», — уточнили в ведомстве.

После этого пострадавшую госпитализировали в одну из читинских больниц, однако медики не смогли ее спасти и через несколько часов она скончалась.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

В свою очередь представители горнолыжного комплекса на его официальной странице в соцсети «Вконтакте» сообщили, что погибшая съезжала со склона, предназначенного для катания на горных лыжах и сноубордах. При этом, по их словам, она была в состоянии алкогольного опьянения. Руководство «Горы Светлой» также принесло соболезнования родным погибшей.

29 декабря главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артем Николаев назвал катание на тюбингах наиболее травмоопасным зимним развлечением, так как ими практически нельзя управлять.

Специалист порекомендовал правильно выбрать место для катания: максимальный уклон склона должен быть не больше 20 градусов, не должно быть препятствий в виде деревьев, кустарников и трамплинов. По словам медика, пологий склон является залогом безопасности. Ни в коем случае нельзя спускаться на «ватрушке», стоя на ногах, лежа вперед головой, раскручивать ее. В тюбинг надо садиться по одному, ноги нужно поднять как можно выше и крепко держаться. Тормозить ногами категорически нельзя. Также важно не забывать о защитном оборудовании.

Кроме того эксперт призвал трезво оценивать свои силы и не злоупотреблять алкоголем во время отдыха на горнолыжном курорте.