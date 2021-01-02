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Диетолог назвал причину набора веса в новогодние праздники

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Россияне могут набрать за новогодние праздники порядка 2–3 кг, а все что превышает это значение, является отеком. Такое мнение высказал врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев.

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Врач указал, что во время праздничных застолий люди едят много солений, которые способствуют задержке жидкости в организме и вызывают отечность. Употребление алкоголя также приводит к подобному эффекту.

Изначально, как отметил Калинчев, многие уже имеют высокий процент жировой ткани, которая притягивает воду. Именно такие граждане наиболее склонны к отекам.

«Поэтому все килограммы, которые люди наберут в течение этих, условно говоря, двух недель новогодних пиршеств и празднований, — это в первую очередь вода, отеки, которые после новогодних праздников, если люди изменят характер питания на более полезный, достаточно быстро у них сойдут», — приводит его слова RT в субботу, 2 января.

Эксперт рекомендовал россиянам отказаться от «посиделок за столом» и больше времени уделять физическим нагрузкам, прогулкам на свежем воздухе и активным играм.

Ранее в этот же день врачи предупредили, что склонным к полноте людям стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 кг лишнего веса.

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