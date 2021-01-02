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Врачи предупредили о риске набрать лишние 10 кг за новогодние праздники

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Склонным к полноте людям стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 килограммов лишнего веса. Об этом рассказали врачи, опрошенные «РИА Новости».

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По словам диетолога Инны Пичугиной, многое зависит от того, сколько изначально весил человек и какой у него обмен веществ.

«Склонные к полноте и ни в чем не отказывающие себе люди рискуют набрать от 7 до 10 килограммов», — сказала специалист.

Врач предупредила, что даже у здоровых людей с нормальным обменом веществ бесконтрольное питание может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами.

В свою очередь врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что при неконтролируемом питании и переедании человек может набирать 200-300 граммов чистого жира в сутки.

«Я советую устроить два — три дня веселья, а потом брать себя в руки. К сожалению, после таких «беззаботных» дней очень долго приходится восстанавливаться. Особенно это касается людей, которые имеют предрасположенность к ожирению», — отметила она.

Ранее 29 декабря врач-диетолог Анжелика Дюварь рассказала, как можно избежать отеков после новогодних застолий. По словам специалиста, замена консервированных горошка и кукурузы на свежезамороженные, а также зеленый чай с черносливом и апельсинами помогут не допустить неприятных последствий после излишеств за праздничным столом.

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