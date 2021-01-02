Врачи предупредили о риске набрать лишние 10 кг за новогодние праздники

Склонным к полноте людям стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 килограммов лишнего веса. Об этом рассказали врачи, опрошенные «РИА Новости».

По словам диетолога Инны Пичугиной, многое зависит от того, сколько изначально весил человек и какой у него обмен веществ.

«Склонные к полноте и ни в чем не отказывающие себе люди рискуют набрать от 7 до 10 килограммов», — сказала специалист.

Врач предупредила, что даже у здоровых людей с нормальным обменом веществ бесконтрольное питание может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами.

В свою очередь врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что при неконтролируемом питании и переедании человек может набирать 200-300 граммов чистого жира в сутки.

«Я советую устроить два — три дня веселья, а потом брать себя в руки. К сожалению, после таких «беззаботных» дней очень долго приходится восстанавливаться. Особенно это касается людей, которые имеют предрасположенность к ожирению», — отметила она.

Ранее 29 декабря врач-диетолог Анжелика Дюварь рассказала, как можно избежать отеков после новогодних застолий. По словам специалиста, замена консервированных горошка и кукурузы на свежезамороженные, а также зеленый чай с черносливом и апельсинами помогут не допустить неприятных последствий после излишеств за праздничным столом.