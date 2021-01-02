Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижневартовске

Четыре пассажира легкового автомобиля пострадали при столкновении машины с автобусом в Нижневартовске. Об этом сообщило управление ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу в субботу, 2 января.

Авария произошла вечером 1 января. Автомобилем управляла 46-летняя женщина. Отмечается, что она не учла дорожные и погодные условия, в результате чего автомобиль ушел в занос и столкнулся с автобусом.

Травмы получили две женщины, мужчина и годовалый ребенок, которые ехали в авто.

Ранее 2 января сообщалось, что автомобили Mazda CX-7 и Ford столкнулись в Санкт-Петербурге. В результате один человек погиб и трое пострадали