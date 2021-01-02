Один человек погиб в результате ДТП в Санкт-Петербурге

Автомобили Mazda CX-7 и Ford столкнулись в Санкт-Петербурге в субботу, 2 января. В результате один человек погиб и трое пострадали, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на трассе А-120. В результате аварии водитель Ford погиб от полученных травм. Спасатели доставали зажатое в машине тело.

Водитель и двое пассажиров Mazda пострадали. У женщины 1987 года рождения диагностировали перелом грудной клетки. У мужчины 1982 года рождения остались порезы и ссадины, еще один мужчина 1984 года получил закрытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Выясняются обстоятельства ДТП.

30 декабря ДТП произошло в городе Тетюши в Татарстане, столкнулись две иномарки, Hyundai и Chevrolet. В аварии пострадали три человека.