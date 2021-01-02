Прямой эфир
Армия
Российскую группировку на Дальнем Востоке усилили истребителями Су-35
Общество
Вильфанд рассказал о сроках возвращении зимней погоды в Москву
Мир
Во Франции 6,6 тыс. человек оштрафованы за нарушение комендантского часа
Мир
Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление его вето на оборонный бюджет
Общество
Более 500 пунктов сбора новогодних елей открылись в Москве
Интернет
Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Один человек погиб в результате ДТП в Санкт-Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобили Mazda CX-7 и Ford столкнулись в Санкт-Петербурге в субботу, 2 января. В результате один человек погиб и трое пострадали, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на трассе А-120. В результате аварии водитель Ford погиб от полученных травм. Спасатели доставали зажатое в машине тело.

Водитель и двое пассажиров Mazda пострадали. У женщины 1987 года рождения диагностировали перелом грудной клетки. У мужчины 1982 года рождения остались порезы и ссадины, еще один мужчина 1984 года получил закрытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Выясняются обстоятельства ДТП.

30 декабря ДТП произошло в городе Тетюши в Татарстане, столкнулись две иномарки, Hyundai и Chevrolet. В аварии пострадали три человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020