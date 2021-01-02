Прямой эфир
Армия
Российскую группировку на Дальнем Востоке усилили истребителями Су-35
Общество
Жители России начнут получать уведомления о размере будущей пенсии
Наука
РФ планирует около 30 космических пусков в 2021 году по невоенным программам
Общество
Движение по двум закрытым из-за метели участкам автодорог на Сахалине возобновилось
Мир
Трамп посетовал на слишком медленную вакцинацию от коронавируса в ряде штатов
Интернет
Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

На учениях «Запад-2021» военные будут противостоять беспилотникам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российско-белорусских стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Запад-2021» военные будут бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) 2 января.

Тень десантника: как Минск и Москва договорились о военных учениях
В парламенте Белоруссии предстоящие маневры не связывают с политической ситуацией в республике

Подчеркивается, что в учениях будут задействованы воинские части общевойсковой армии округа.

«В ходе проведения СКШУ «Запад-2021» особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в сообщении, будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.

В рамках подготовки к мероприятию, в воинских частях и соединениях округа будут проведены внезапные проверки, отработаны практические действия подразделений по их переброске на значительные расстояния комбинированным способом.

Особое внимание в ходе проверок уделят вопросам организации управления подразделениями с применением средств автоматизации.

В прошлом году в воинских частях общевойсковой армии ЗВО было проведено около 30 внезапных проверок боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей, уточняет пресс-служба округа.

Проведение российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021», направленных на укрепление военной безопасности Союзного государства, запланировано на сентябрь 2021 года. План учений был утвержден в октябре 2020 года на совместной российско-белорусской коллегии военных ведомств двух стран.

В минобороны Белоруссии заявили, что учения «Запад-2021» станут ключевым мероприятием следующего года и пройдут на территории республики.

Ранее, в декабре, стало известно о проведении совместных учений ВМФ России со странами НАТО — это событие произойдет впервые за 10 лет. Маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале в водах у берегов Пакистана.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020