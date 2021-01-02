До 2 млн доз «оксфордской» вакцины будет поступать в Британию еженедельно

Порядка 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca каждую неделю будет поступать в Великобританию с середины января. Об этом в субботу, 2 января, сообщила газета The Times, со ссылкой на источники из состава разработчиков.

«План состоит в том, чтобы обеспечивать препаратом довольно быстро. К середине января запланировано выйти на два миллиона в неделю», — сказал собеседник издания.

Увеличение поставок вакцины в газете связывают с рекордным количеством заражением и госпитализаций из-за новой формы вируса, обнаруженного в стране и оказываемым в связи с этим давлением на правительство с целью ускорить иммунизацию.

Британский регулятор 30 декабря одобрил вакцину Oxford-AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сообщил, что прививать препаратом от коронавируса начнут 4 января. В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон назвал одобрение вакцины фантастической новостью и торжеством британской науки.

Великобритания должна обеспечить вакцинацию 2 млн человек в неделю, чтобы избежать новой волны распространения COVID-19. Такое мнение 29 декабря высказали эксперты Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).

27 декабря стало известно, что власти Великобритании планируют начать вакцинацию препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, в январе 2021 года.

Это ускорит в королевстве программу вакцинации, стартовавшую 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Ранее в декабре директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что разработанный AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом препарат способен усиливать работу иммунной системы, однако для большей эффективности ему не хватает второго компонента.