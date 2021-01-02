Миротворцы РФ обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорном Карабахе

Находившиеся в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха начали активно возвращаться домой во время новогодних праздников на личных автомобилях. Их безопасность обеспечивает российский миротворческий контингент.

Отмечается, что после восстановления ряда объектов гражданской инфраструктуры, электро- и водоснабжения в пригородных районах Степанакерта, местные жители предпочитают встречать Новый год в родных селения. В праздничные дни увеличилась интенсивность движения автотранспорта по Лачинскому коридору.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, всего в регион в места постоянного проживания уже вернулись более 47 тыс. беженцев.

Российские миротворцы обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и оказывают гуманитарную помощь. Местные жители не только благодарят миротворцев, но и поздравляют их с Новым годом.

Ранее, 1 января, в МЧС сообщили, что свыше 250 объектов восстановили на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В регион введены российские миротворцы.