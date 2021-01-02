Прямой эфир
Армия
Российскую группировку на Дальнем Востоке усилили истребителями Су-35
Мир
Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн
Наука
РФ планирует около 30 космических пусков в 2021 году по невоенным программам
Общество
Движение по двум закрытым из-за метели участкам автодорог на Сахалине возобновилось
Мир
Трамп посетовал на слишком медленную вакцинацию от коронавируса в ряде штатов
Интернет
Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Миротворцы РФ обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Находившиеся в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха начали активно возвращаться домой во время новогодних праздников на личных автомобилях. Их безопасность обеспечивает российский миротворческий контингент.

Отмечается, что после восстановления ряда объектов гражданской инфраструктуры, электро- и водоснабжения в пригородных районах Степанакерта, местные жители предпочитают встречать Новый год в родных селения. В праздничные дни увеличилась интенсивность движения автотранспорта по Лачинскому коридору.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, всего в регион в места постоянного проживания уже вернулись более 47 тыс. беженцев.

Российские миротворцы обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и оказывают гуманитарную помощь. Местные жители не только благодарят миротворцев, но и поздравляют их с Новым годом.

Ранее, 1 января, в МЧС сообщили, что свыше 250 объектов восстановили на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В регион введены российские миротворцы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020