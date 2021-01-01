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МЧС сообщило о восстановлении более чем 250 объектов в Нагорном Карабахе

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Свыше 250 объектов восстановлено на территории Нагорного Карабаха благодаря гуманитарной помощи из России, сообщили 1 января в МЧС РФ.

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«На сегодняшний день восстановлен 251 объект: один многоквартирный дом, 245 частных жилых домов, два административных здания, один объект инфраструктуры и два социально-значимых объекта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в работе находятся еще 202 объекта, из них 15 многоквартирных домов, 183 частных жилых дома, два административных здания и два социально значимых объекта, уточнили в ведомстве.

По данным министерства, свыше 2,6 тыс. объектов находятся в разной степени повреждения — их восстановлением заняты 85 строительных организаций.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали соглашение, согласно которому с 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

Документ предусматривает обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона, возвращение беженцев в Карабах и введение в регион российских миротворцев, которые осуществляют контроль за прекращением сторонами конфликта режима огня.

Российские медики оказывают помощь местным жителям, ведя консультативно-диагностический прием.

Врачи из России оказали медицинскую помощь более чем в 150 случаях с 25 ноября, из них 80 терапевтического и 70 хирургического профилей, отметили в МЧС.

В основном местные жители обращаются с жалобами на простудные заболевания, а также повышенное артериальное давление и последствия после осколочных ранений, сообщило ведомство.

Ранее, 24 декабря, МЧС РФ сообщило, что в полном объеме осуществило доставку гуманитарной помощи для населения Нагорного Карабаха.

В число гумпомощи входят электростанции, стройматериалы, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности, которые доставляют по железной дороге и на грузовиках.

По данным ведомства, с 11 по 23 декабря в регион прибыло 54 вагона с гумпомощью общим весом около 1,2 тыс. т.

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