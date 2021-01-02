Вильфанд рассказал о сроках возвращении зимней погоды в Москву

Зимняя погода вернется в Москву в понедельник, 4 января. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На следующей неделе ожидается похолодание до –8 градусов в дневное время и до –10 градусов мороза ночью. В понедельник днем будет от 0 градусов до –5 градусов, ночью — до 7 градусов мороза.

Метеоролог также рассказал, что во вторник похолодает до –9 градусов, а в среду до –10 градусов. По словам Вильфанда, в столице установится «вполне зимняя погода».

1 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что московскую «околонулевую апатию» начнет подмораживать к понедельнику, 4 января.

Накануне синоптики предупреждали о гололеде на Новый год и морозах на Рождество в Москве. По прогнозам метеорологов, с 5 января на погоду в столице начнет влиять более холодный гребень антициклона с северо-востока. В Рождество ожидается снижение температуры воздуха, она опустится до –10 градусов.