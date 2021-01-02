Прямой эфир
Мир
Четыре самолета получили повреждения из-за стрельбы в Бейруте
Общество
Вильфанд рассказал о сроках возвращении зимней погоды в Москву
Мир
Во Франции 6,6 тыс. человек оштрафованы за нарушение комендантского часа
Мир
Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление его вето на оборонный бюджет
Общество
Более 500 пунктов сбора новогодних елей открылись в Москве
Мир
В Йемене в результате атаки хуситов погибли пять человек
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Сюжет:

Вильфанд рассказал о сроках возвращении зимней погоды в Москву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зимняя погода вернется в Москву в понедельник, 4 января. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На следующей неделе ожидается похолодание до –8 градусов в дневное время и до –10 градусов мороза ночью. В понедельник днем будет от 0 градусов до –5 градусов, ночью — до 7 градусов мороза.

Метеоролог также рассказал, что во вторник похолодает до –9 градусов, а в среду до –10 градусов. По словам Вильфанда, в столице установится «вполне зимняя погода».

1 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что московскую «околонулевую апатию» начнет подмораживать к понедельнику, 4 января.

Накануне синоптики предупреждали о гололеде на Новый год и морозах на Рождество в Москве. По прогнозам метеорологов, с 5 января на погоду в столице начнет влиять более холодный гребень антициклона с северо-востока. В Рождество ожидается снижение температуры воздуха, она опустится до –10 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020