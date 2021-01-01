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Синоптик спрогнозировал погодную «околонулевую апатию» в Москве

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Московскую «околонулевую апатию» начнет подмораживать к понедельнику, 4 января, сообщил 1 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Три дня мы пребываем в погодной «околонулевой апатии», остаток каникул, за исключением сегодняшнего дня, пройдет в позитивном варианте... Завтра ночью будет подмораживать: 0...–2, завтра днем — 0...+2», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Тишковец рассказал, что на погоду будет оказывать влияние «ложбина» Североатлантического циклона с запада, поэтому тепло уйдет и осадки в основном уже будут представлены в виде небольшого снега, даже мокрого.

По словам эксперта, до 3 января будет около нуля градусов, а ледяных дождей больше не будет.

Накануне синоптики предупреждали о гололеде на Новый год и морозах на Рождество в Москве. По прогнозам метеорологов, с 5 января на погоду в столице начнет влиять более холодный гребень антициклона с северо-востока. В Рождество ожидается снижение температуры воздуха, она опустится до -10 градусов.

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