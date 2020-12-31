Синоптик предупредил о гололеде на Новый год и морозах на Рождество в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН в четверг, 31 декабря, рассказал о гололеде на Новый год и морозах на Рождество, которые ожидаются в Москве.

По словам специалиста, на Новый год жителей столицы ждет евро-зима. По прогнозам, погода будет облачной, пройдет слабый мокрый снег, местами с небольшим дождем. Также высока вероятность образования гололеда. Атмосферное давление к вечеру составит 748 мм рт. ст.

«В полночь в столице сохранится облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, но они будут локальными и какого-либо влияния на жизнедеятельность города не окажут. Высока вероятность гололедицы. Температура воздуха в полночь составит 0…-1 градус», — рассказал Леус.

Метеоролог отметил, что к Рождеству в Москву придут морозы. Так, с 5 января на погоду в столице начнет влиять более холодный гребень антициклона с северо-востока. В этой связи начнется постепенное понижение температуры в предрождественские дни. Ночная температура воздуха составит от3 до -6 градусов, а днем столбики термометров покажут от -1 до -4 градусов.

Синоптик также не исключил прихода рождественских морозов как раз в свой срок — 7 января. Ожидается, что температура воздуха опустится до -10 градусов, днем существенно теплее не будет.

30 декабря сообщалось, что в праздничную новогоднюю ночь в Москве и области будет действовать «желтый» уровень погодной опасности до утра 1 января. Повышенный уровень погодной опасности объявлен в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу.