Беспорядки произошли в американском Портленде в новогоднюю ночь

Беспорядки случились в Портленде (США) в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом в пятницу местная полиция.

«Собрание людей в центре Портленда переросло в беспорядки. Участники бросили множество зажигательных предметов в полицейских и запускали фейерверки коммерческого класса в здание Федерального суда и Центр правосудия», — говорится в сообщении полиции в соцсети Twitter.

Участники беспорядков рисовали граффити, били витрины и совершали поджоги. Правоохранителям пришлось применить спецсредства для разгона протестующих.

Перед новогодними беспорядками были совершены нападения на городскую администрацию, бюро полиции Портленда и еще около десятка объектов.

В сентябре сообщалось, что в США за несколько месяцев протестов против расовой дискриминации были снесены порядка 33 памятников Христофору Колумбу. В Бостоне, в Майами и в городах в штате Вирджиния памятники снесли вандалы. Помимо этого, были убраны порядка 60 памятников героям конфедератов.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткого задержания полицейскими.

Спустя некоторое время беспорядки возникли в Канаде и ряде европейских стран. В Великобритании вандалы разрисовали монумент Уинстону Черчиллю, обвинив его в расизме. В американском штате Луизиана протестующие сбросили в реку бюст рабовладельца Джона Макдоно, аналогичная судьба постигла и статую Христофора Колумба в штате Вирджиния.

В июне в канадском городе Вон осквернили памятник бывшему премьер-министру страны Пьеру Эллиоту Трюдо.

31 декабря в американском городе Миннеаполис полицейские застрелили мужчину впервые после убийства Джорджа Флойда.