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В Миннеаполисе полицейские застрелили мужчину

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В американском городе Миннеаполис полицейские застрелили мужчину впервые после убийства Джорджа Флойда, смерть которого обернулась массовыми протестами по всей стране. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает телеканал Fox News.

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Перестрелка произошла после того, как полицейские остановили мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, на заправочной станции.

Начальник полиции Медария Аррадондо на пресс-конференции заявила, что подозреваемый выстрелил первым, а уже затем был открыт ответный огонь. Власти сообщили, что во время перестрелки не был ранен ни один офицер полиции. Кроме того, женщина, находившаяся в автомобиле с подозреваемым, не пострадала.

После стрельбы в этом районе собралось более 100 протестующих. Многие из них оскорбляли полицейских, бросались в них снежками и требовали предоставить дополнительную информацию о стрельбе.

Аррадондо призвала жителей успокоиться и пообещала вскоре опубликовать кадры с нагрудного видеорегистратора, который был у полицейского.

В конце мая Джордж Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе после того, как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

Полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу 31 мая. Его содержали в тюрьме в Миннесоте. Он должен предстать перед судом 8 марта 2021 года.

Троих полицейских — Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн.

После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.

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