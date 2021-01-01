Умер британский актер из сериала «Доктор Кто» Марк Иден

Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», скончался в возрасте 92 лет, сообщило 1 января издание The Sun со ссылкой на заявление агента актера.

«С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он скончался в больнице», — передает издание.

По словам агента актера, Иден некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре.

Марк Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации». Также Иден исполнил роль путешественника Марко Поло в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто».

За свою более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении актер снимался в фильмах и сериалах «Угловая комната» (1962), «Святой» (1963), «Проклятие темно-красного алтаря» (1968), «Иисус из Назарета» (1977), «Профессионалы» (1980), «Пуаро» (1993), «Катастрофа» (2008) и другие.

Накануне стало известно о смерти французского актера, режиссера и театрального деятеля Робера Оссейна. Одной из известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге «Анжелика — маркиза ангелов». Всего в его послужном списке более 100 работ в кино и на ТВ.