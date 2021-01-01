Прямой эфир
Происшествия
В Нижегородской области из-за пиротехники произошли три пожара
Происшествия
СК проверит гибель мужчины при пожаре на заводе в Самаре
Общество
Умер экс-глава завода «Ростсельмаш» Юрий Песков
Общество
В новогоднюю ночь в Москве родились 49 детей
Мир
Экс-спикер парламента Грузии заявила об обиде страны на Россию
Происшествия
Лесная подстилка загорелась на Кубани
Мир
Более 70 человек застряли на канатной дороге на Украине
Общество
Погибшая при пожаре в Чувашии семья состояла на учете

Умер британский актер из сериала «Доктор Кто» Марк Иден

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», скончался в возрасте 92 лет, сообщило 1 января издание The Sun со ссылкой на заявление агента актера.

«С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он скончался в больнице», — передает издание.

По словам агента актера, Иден некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре.

Марк Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации». Также Иден исполнил роль путешественника Марко Поло в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто».

За свою более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении актер снимался в фильмах и сериалах «Угловая комната» (1962), «Святой» (1963), «Проклятие темно-красного алтаря» (1968), «Иисус из Назарета» (1977), «Профессионалы» (1980), «Пуаро» (1993), «Катастрофа» (2008) и другие.

Накануне стало известно о смерти французского актера, режиссера и театрального деятеля Робера Оссейна. Одной из известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге «Анжелика — маркиза ангелов». Всего в его послужном списке более 100 работ в кино и на ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020