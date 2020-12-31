Умер французский актер и режиссер Робер Оссейн

Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн скончался 31 декабря. Об этом сообщает Le Figaro cо ссылкой на его супругу.

Оссейну было 93 года. Причина его смерти на текущий момент не раскрывается.

Одной из известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге «Анжелика — маркиза ангелов». Всего в его послужном списке более 100 работ в кино и на ТВ.

Оссейн с детства хорошо говорил по-русски, так как его отец был родом из Самарканда, а мать из Киева. Оба они позднее перебрались в Германию.

«Помню своих близких. Помню, как мама учила меня русскому языку. Помню даже запах вкуснейшего украинского борща, который готовила мама. Помню уроки своего отца, который учил, что нужно иметь богатую душу и не стоит в жизни привыкать ни к чему. Он был прав», — рассказывал Оссейн в ноябре 2020 года изданию «Аргументы недели».

Кроме того, Оссейн был удостоен почетного знака «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией».