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СК проверит гибель мужчины при пожаре на заводе в Самаре

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Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области организовало доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» в Самаре. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Сегодня примерно в 9 часов после тушения пожара в здании, расположенном на территории завода, в Советском районе города Самары, обнаружено тело мужчины, без признаков жизни», — уточнили в СК.

Также как отмечается, что для выяснения причин ЧП назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

О пожаре в здании на территории завода стало известно ранее в этот же день. Изначально в региональном главке МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 800 кв. м и ему был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Позже возгорание увеличились до 1,2 тыс. кв. м. По последним данным ведомства, пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв. м, очаговое горение наблюдается на площади 500 кв. м.

«В результате пожара погиб один человек (мужчина 1960 г.р.), пострадавших нет. Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв. м», — уточнили в пресс-службе МЧС.

К тушению пожара были привлечены 213 человек, 84 единицы спецтехники, а также два пожарных поезда. Известно, что предприятие не функционирует с 2018 года.

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