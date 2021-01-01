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Два пожарных поезда задействовали в тушении огня на заводе в Самаре

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В тушении возгорания, произошедшего в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» в Самаре, задействованы два пожарных поезда. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

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Один из поездов подъезжает к месту ЧП со станции «Самара», а второй со станции «Кинель». В ведомстве отметили, что они сменяют друг друга по мере заправки.

О пожаре в здании на территории завода стало известно ранее в этот же день. Изначально в МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 800 кв. м и ему был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Однако позже возгорание увеличились до 1,2 тыс. кв. м.

В результате случившегося погиб один человек. Его личность устанавливается.

Отмечалось, что эвакуация из горящего здания не производилась. По данным ведомства, завод не работает с 2018 года.

В настоящий момент, по данным пресс-службы, к тушению пожара привлечены 183 человека, 63 единицы спецтехники. Причины происшествия устанавливаются.

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