Экс-спикер парламента Грузии заявила об обиде страны на Россию

В Грузии есть обида на Россию, но необходим переговорный процесс, рассказала 1 января экс-спикер парламента страны Нино Бурджанадзе.

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», — отметила она в интервью газете «Коммерсант».

По словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса команды экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а для него взаимодействие с Москвой было равносильно предательству.

«У него они переняли и тренд — если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским», — заявила она.

По ее словам, из-за этого антирусского ярлыка некоторые могут потерять избирателей — и особенно среди молодежи.

Бурджанадзе подчеркнула, что пошла на такой риск, поскольку считает, что Грузия должна разговаривать с Россией, чтобы решить свои проблемы, при этом она никогда не говорила, что Грузия должна стать российской «губернией» или находиться под ее влиянием.

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы, в ходе которых победила правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. В своей программе правящая партия делала акцент на продолжение реформ и борьбу с главной проблемой страны — бедностью. При этом основной мотив правящей партии — не допустить возвращение к власти партии «Единое национальное движение» и ее основателя Михаила Саакашвили.

После выборов в стране начались протесты оппозиции. В частности, член партии «Единое национальное движение» 1 ноября Саломе Самадашвили сообщила, что оппозиция в Грузии намерена проводить ежедневные митинги до внеочередных парламентских выборов. Кроме того, член избирательной комиссии Грузии обвинил главу ЦИК Тамару Жвания в том, что результаты парламентских выборов сфальсифицированы.

Нино Бурджанадзе активно поддерживает радикальный протест. Она подчеркнула, что выходом из политического кризиса станет проведение досрочных, внеочередных выборов, а если это произойдет, то акций протестов не будет.