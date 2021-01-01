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Певица Валерия стала бабушкой

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У сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его жены Лианы родилась дочь. Новостью Валерия поделилась 1 января в соцсетях.

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«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка», — написала Валерия в Instagram.

По словам певицы, 1 января 2021 года — «прекрасная дата начала жизни».

Валерия отметила, что рождение нового человека — настоящее таинство и чудо, а эта новогодняя ночь стала для ее семьи «поистине волшебной».

Ранее, 29 декабря, стало известно, что актриса Эмма Робертс, получившая известность по ролям в сериале «Американская история ужасов», родила сына.

Мальчик, появившийся на свет в Лос-Анджелесе, получил имя Родос.

Указано, что ребенок и его 29-летняя мать чувствуют себя хорошо. Отцом ребенка стал партнер актрисы, 36-летний актер Гаррет Хедлунд.

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