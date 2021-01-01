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Врач напомнила о вреде приема алкоголя с кофе и лекарствами

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Одновременный прием кофеинсодержащих напитков и алкоголя может привести к сбою сердечного ритма, сообщила 1 января главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

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«Основной совет, который я могу дать, — это умеренность, особенно при употреблении алкоголя. Под действием спиртного многие люди становятся не только веселыми и раскованными, но и беспечными, теряющими, контроль за поведением», — цитирует специалиста Минздрав РФ.

Драпкина порекомендовала регулировать количество выпитого алкоголя и есть белковую пищу, такую как сыр и мясо, чтобы замедлить всасывание алкоголя в пищеварительном тракте.

Особенное внимание эксперт посоветовала уделить употреблению алкоголя с кофе или энергетическими напитками — их смешивание может привести к сбою сердечного ритма.

Кроме того, алкоголь может усилить или изменить действие ряда лекарств и привести к серьезным побочным эффектам, поэтому людям с хроническими заболеваниями, принимающим лекарства, следует быть предельно осторожными, добавила специалист.

По ее словам, на следующий день после застолья лучше пить воду, фруктовые или овощные соки, травяные чаи, а не кофе, поскольку кофеин, как и алкоголь, является мочегонным средством и может стать причиной обезвоживания, резюмировала врач.

Ранее 1 января врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал о способах избавиться от похмельного синдрома наутро после праздничного застолья. В частности, употреблять пиво, чтобы «опохмелиться», ни в коем случае нельзя, так как это может привести к длительному запою.

Эксперт порекомендовал пить минеральную воду и принять контрастный душ.

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