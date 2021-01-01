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В Крыму ответили на обращение Зеленского строчкой из песни Пугачевой

В Крыму ответили на обращение Зеленского строчкой из песни Пугачевой

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Соответствующее заявление в пятницу, 1 января, сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в ответ на новогоднее обращение украинского лидера.

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По его словам, новогоднее послание президента Украины было «слащаво-бессодержательным», несмотря на то что в нем умело эксплуатировались образы детей, а само обращение было красиво и кинематографично выполнено.

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — цитирует Молохова «РИА Новости».

В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский затронул тему Крыма и Донбасса, призвав жителей этих регионов «быть с Украиной» переведя часы на час назад. Украинский президент также выразил надежду на возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

Свое обращение Зеленский записывал в зале, где зрителями были дети, а обращаясь к жителям полуострова, Луганска и Донецка, политик перешел с украинского на русский язык.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам народного референдума жителей полуострова. За воссоединение со страной проголосовали 96,77% крымчан и почти 96% жителей Севастополя.

Несмотря на то, что Москва неоднократно указывала, что референдум прошел в строгом соответствии с международным правом, киевские власти отказываются признавать итоги голосования, как и США и ряд европейских стран. Все они ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма.

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