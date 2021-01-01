Зеленский в новогоднем поздравлении призвал Крым и Донбасс «перевести часы назад»

Украинский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма, которые, по его словам, живут во всех смыслах «в другом времени», перевести часы на час назад.

Таким образом, президент в своем поздравлении, опубликованном на сайте главы государства в ночь на 1 января, призвал жителей Донецка, Луганска и Крымского полуострова «быть с Украиной».

Вдобавок к этому украинский лидер выразил надежду на восстановление мира и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

При этом Зеленский, обращаясь к жителям этих регионов, перешел с украинского на русский язык, пишет «Газета.ру».

30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России «адской, а не священной», и выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

В ответ депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эти слова новогодним бахвальством, подчеркнув, что независимо от любых выпадов и угроз Украина не получит Крым.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Кулебы, назвала их «заявлением из преисподней».

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам народного референдума жителей полуострова. За воссоединение со страной проголосовали 96,77% крымчан и почти 96% жителей Севастополя.

Несмотря на то, что Москва неоднократно указывала, что референдум прошел в строгом соответствии с международным правом, киевские власти отказываются признавать итоги голосования, как и США и ряд европейских стран. Все они ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма.