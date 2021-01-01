Шесть человек погибли в Чувашии при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом доме в Республике Чувашия, в огне погибли шесть человек, сообщает 1 января телеканал РЕН ТВ.
По его данным, дом сгорел в деревне Орнары Урмарского района. Как говорится в сообщении на сайте МЧС республики, сообщение о возгорании поступило в 05:51 мск.
«Привлекаемые силы и средства от МЧС: 5 единиц техники, 24 человека», — уточнили спасатели
Тела погибших обнаружили в ходе тушения пожара, личности жертв устанавливаются. Проводится проливка конструкций дома.
Накануне женщина и двое детей погибли во время пожара в Вологодской области на пилораме недалеко от деревни Сирино.