Мать и двое детей погибли в пожаре в Вологодской области

Женщина и двое детей погибли во время пожара в Вологодской области. 30 декабря загорелось деревянное строение на пилораме недалеко от деревни Сирино. Огонь полностью уничтожил здание.

Во время разбора завалов пожарные нашли тело 42-летней женщины-сторожа и ее 13-летней дочери и 14-летнего сына. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, пожар начался в месте возле холодильника, у стены, разделяющей жилое помещение и коридор.

Следователи допросили сотрудников МЧС, владельца пилорамы и его работников. Записи камеры наблюдения изъяты. Расследование продолжается, сообщает ИА FlashNord.

31 декабря сообщалось о крупном пожаре в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края. Погибли четыре человека.