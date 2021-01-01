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Диетолог назвала опасные для здоровья шоколадные конфеты
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Диетолог назвала опасные для здоровья шоколадные конфеты

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Некоторые шоколадные конфеты опасны для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, шоколад — это своего рода суперпродукт, регулирующий обменные процессы в организме человека. В нем содержится большое количество антиоксидантов и он помогает и в защите иммунитета, отметила врач.

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«В конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина — гормонов удовольствия», — цитирует Соломатину «Вечерняя Москва». Но не стоит забывать, что сладости становятся причиной аллергии, поэтому их не надо давать детям до семи лет.

Большое количество шоколада сильно нагружает печень, а заменители какое-масла превращают продукт в «химическую бомбу».

Нельзя покупать сладости с трансжирами, так как пальмовое масло плохо усваивается организмом.

«Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов», — добавила диетолог, отметив, что одновременно повышается холестерин в организме и образуется отложение солей в суставах. Детям такие сладости употреблять нельзя.

При покупке шоколада надо выбирать тот продукт, который содержит натуральные ингредиенты, лучше всего темный.

При этом в употреблении шоколада есть и нормы: взрослый человек может съесть около десяти граммов шоколада в день, а за месяц не более трех-четырех плиток. Норма для ребенка в два-три раза меньше. Из-за содержания кофеина детям нельзя давать горький шоколад.

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