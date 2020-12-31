Прямой эфир
Общество
Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта
Мир
Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Общество
Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского
Мир
Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бразилии
Наука
В России собрали макет космического корабля «Орел» для статических испытаний
Мир
В Китае заявили о планах наращивать военное сотрудничество с Россией
Общество
Заподозренного во взятках на 18 млн рублей прокурора отправили под домашний арест
Общество
Путин назвал Россию одной большой семьей

Рогозин рассказал о точности системы ГЛОНАСС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Точность системы ГЛОНАСС на данный момент составляет 2,5 м. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в четверг, 31 декабря.

Апгрейд для ГЛОНАСС: в России заработал радиоинтерферометр из трех телескопов
Соединенные через суперкомпьютер приборы смогут вычислять наземные координаты в реальном времени с небывалой скоростью

«В следующем году мы несколько аппаратов выводим на орбиту («Глонасс-К». — Ред.) и начинаем обновление группировки. Будут они более точные. Сейчас у нас разрешение, которое дает наша навигационная группировка — это более 2,5 м точность, а так будет 1,3», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Он также добавил, что в 2025 году планируется перевести всю группировку ГЛОНАСС на российскую электронику.

На прошлой неделе стало известно, что навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К», запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения.

Орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 «Глонасс-М» и три «Глонасс-К»), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании и один — в резерве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020