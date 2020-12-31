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Израильская модель признана женщиной с самым красивым лицом

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Развлекательный ресурс TC Candler вместе с Independent Critics составили список женщин с самым красивым лицом, первую строчку в рейтинге заняла израильская модель Яэль Шелбия. Ролик, в котором показан топ-100 самых красивых женщин, был опубликован в видеохостинге YouTube.

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Для модели из Израиля нынешнее попадание в рейтинг стало четвертым. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в минувшем году оказалась на второй строчке.

В сотню лучших вошли также четыре россиянки. Среди них актриса и модель Ангелина Данилова, которая заняла 68-е место; на 42 позиции оказалась 19-летняя модель из Новосибирска Наталья Цевельчугова; 28-е место досталось модели и YouTube-блогеру Даше Таран; 20-е место — у модели Октябрины Максимовой.

В феврале сайт знакомств Beautiful People («Красивые люди») назвал нацию с самыми некрасивыми мужчинами. Меньше всего, по данным портала, повезло ирландцам. Лидерами рейтинга среди мужчин стали граждане Швеции, рейтинг их одобрения составляет 60%. Российские мужчины заняли 18-е место.

В мае 2019 года россияне попали в список самых некрасивых наций по версии сайта.

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