Журналиста Якупова выслали из Белоруссии в Россию

Программного директора академии журналистской мастерской «Пресс-клуб» в Белоруссии Сергея Якупова выслали в Россию, сообщил 31 декабря его адвокат Антон Гашинский

По решению следствия он был освобожден из СИЗО, в аэропорт его доставили под конвоем.

«Якупову сегодня обвинение (в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. — Ред.) не предъявлено. Вместо этого следствием было принято решение о его освобождении и высылке в Россию. Он сел на самолет и летит в Москву», — цитирует Гашинского «РИА Новости».

По словам адвоката, Якупов находится в статусе подозреваемого по делу «Пресс-клуба» без меры пресечения. Он предположил, что уголовные преследования в отношении него будут прекращены.

Накануне Гашинский сообщал, что в отношении Якупова подано ходатайство об изменении меры пресечения. Об освобождении Якупова, который ранее в России работал медиаменеджером, просили и российские СМИ, в том числе региональные — ходатайств было около 15.

Как писали в соцсетях представители организации, «Пресс-клуб» представляет собой площадку для профессионального развития медиасообщества, а аресты его сотрудников — ошибка.

Ранее, 22 декабря, в офисе белорусского «Пресс-клуба» и у его сотрудников прошли обыски, писал портал TUT.by. Задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого и журналистку Ксению Луцкину.

Они остаются под стражей в СИЗО.

По информации Гашинского, сотрудники «Пресс-клуба» были признаны подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

После прошедших в Белоруссии президентских выборов, в которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко, несогласные с итогами голосования вышли на улицы. В республике начались массовые протесты, в которых задерживались в том числе журналисты белорусских и иностранных СМИ.

Ранее в этот день стало известно, что корреспонденту белорусского сайта «Первый регион» Сергею Гордиевичу предъявили обвинение в оскорблении президента республики.

В чем именно выражалось оскорбление белорусского лидера, не уточняется. В Белорусской ассоциации журналистов напомнили, что 22 декабря Гордиевича задержали на 72 часа.

Кроме того, ассоциация составила таблицу, в которой представлены все известные случаи, в которых ассоциация усматривает нарушение прав журналистов, связанных с их профессиональной деятельностью. Всего в республике арестовывали в этом году 540 сотрудников СМИ. По состоянию на 28 декабря за решеткой остаются девять журналистов.