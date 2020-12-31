В Белоруссии корреспондента обвинили в оскорблении президента страны

Корреспонденту белорусского сайта «Первый регион» Сергею Гордиевичу предъявили обвинение в оскорблении президента республики. Об этом сообщается на сайте Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в четверг, 31 декабря.

«31 декабря стало известно, что корреспонденту сайта «Первый регион» Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса РБ («Оскорбление президента Республики Беларусь»)» — отметили в ассоциации.

В чем именно выражалось оскорбление белорусского лидера, не уточняется. В БАЖ напомнили, что 22 декабря Гордиевича задержали на 72 часа. После этого его заключили под домашний арест. Ассоциация со ссылкой на адвоката указывает, что журналист не признает вины. По данным адвоката, срок предварительного расследования рассчитан на два месяца.

Согласно белорусскому законодательству, публичное оскорбление президента страны наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

БАЖ составила таблицу, в которой представлены все известные случаи, в которых ассоциация усматривает нарушение прав журналистов, связанных с их профессиональной деятельностью. Всего в республике арестовывали в этом году 540 сотрудников СМИ. По состоянию на 28 декабря за решеткой остаются девять журналистов.

В Белоруссии с 9 августа не утихают акции протеста против итогов выборов президента республики. По данным Центризбиркома, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники протестов не признают такой итог и считают выборы сфальсифицированными.