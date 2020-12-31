Пассажир в аэропорту Домодедово посвятил песню задержкам рейсов

Один из пассажиров в московском аэропорту Домодедово, рейс которого задержали из-за ледяного дождя, спел песню под гитару, посвятив ее задержке самолетов. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Меня задержали! Мой самолет, мой самолет!» — спел мужчина.

Другие пассажиры отреагировали на творчество молодого человека аплодисментами. Но вскоре пение пришлось приостановить, после того как сотрудники службы безопасности аэропорта сделали мужчине замечание.

Ранее в этот же день стало известно, что в столичном аэропорту Домодедово задержали и отменили более 80 рейсов из-за ледяного дождя. Позднее на онлайн-табло воздушной гавани число задержанных или отмененных рейсов превысило 120.

Как пояснили в самой воздушной гавани, на взлетно-посадочной полосе появилась наледь, из-за чего коэффициент сцепления снизился. Частота чистки полосы и ее обработка были увеличены. Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов.

В Домодедово также подчеркнули, что службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность вылетов. Для ликвидации последствий непогоды в авиагавани создан оперативный штаб.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево рассказали «Известиям», что работа ведется в штатном режиме. Аэропорт Внуково также не отменял рейсов, к настоящему моменту обслужено 15 рейсов из Домодедово.

Накануне, 30 декабря, стало известно, что в праздничную новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу. Такой режим будет сохранятся в столичном регионе в течение 36 часов.

За день до этого сообщалось, что в здании Домодедово из-за задержки ряда рейсов столпились пассажиры. В пресс-службе аэропорта Домодедово тогда заявили, что 29 и 30 декабря — традиционно пиковые дни в преддверии новогодних каникул, в которые вылетает наибольшая часть пассажиров.