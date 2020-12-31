В Домодедово отменили и задержали более 80 рейсов из-за непогоды

В аэропорту Домодедово задержали и отметили более 80 рейсов из-за ледяного дождя. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в четверг, 31 декабря.

Как пояснили в самой воздушной гавани, на взлетно-посадочной полосе появилась наледь, из-за чего коэффициент сцепления снизился. Частота чистки полосы и ее обработка были увеличены.

«Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени», — пояснили в Telegram-канале аэропорта Домодедово.

Подчеркивается, что службы авиагавани работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность вылетов. Был создан оперативный штаб, целью которого является ликвидация последствий непогоды. Пассажирам пообещали приложить все усилия, чтобы рейсы прилетели и вылетели в места назначения.

В этот же день в аэропорту Шереметьево рассказали «Известиям», что работа ведется в штатном режиме. Аэропорт Внуково также не отменял рейсов, к настоящему моменту обслужено 15 рейсов из Домодедово.

Накануне, 30 декабря, стало известно, что в праздничную новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу. Такой режим будет сохранятся в столичном регионе в течение 36 часов.