В Москве за сутки от СOVID-19 вылечились 6076 человек

За минувшие 24 часа в Москве от COVID-19 вылечились еще 6076 человек. Об этом 31 декабря сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Еще 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 627 368 человек», — отметили в штабе.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

29 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе от коронавируса уже привились почти 50 тыс. человек и еще около 70 тыс. жителей записались на вакцинацию. В столице развернут двойной запас прививочных пунктов, добавил градоначальник.

Вакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

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