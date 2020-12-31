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Елизавета II утвердила соглашение о торговле с Евросоюзом после Brexit

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Королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза и билль вступил в силу. Об этом в ночь на четверг, 31 декабря, сообщил спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл, передает Zeit.

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В среду парламент подавляющим большинством голосов поддержал с оглашение, достигнутое в канун западного Рождества (24 декабря) и 30 декабря подписанного премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Данная санкция означает вступление в силу документа об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС.

Как отметил Джонсон, соглашение является «началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе».

Ранее в этот же день лидеры ЕС поставили свои подписи под соглашением. От имени Европейского союза соглашение подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил 29 декабря временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января будущего года. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года.

Стороны подписывают три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года.

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