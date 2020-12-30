Захарова рассказала о своих увлечениях в свободное от работы время

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI 30 декабря сообщила, что свободное время предпочитает уделять спорту.

«Это то самое расслабление, которое дает возможность перезагрузиться», — сказала Захарова.

Вместе с тем, по ее словам, в последние несколько месяцев выдалось большое количество работы, и времени на спорт фактически не оставалось.

Она также отметила, что на досуге любит почитать интересные книги, посмотреть хорошие фильмы и проводить время со своими близкими.

В сентябре Захарова рассказала, что написала текст для песни певицы Любови Успенской.

В июле Захарова сообщила, что посадка деревьев и цветов помогают ей расслабиться и перезагрузиться.

«Кстати говоря, мы с коллегами приносим друг другу луковицы, ростки, цветы. Сложно, наверное, представить, что у меня такое хобби, но оно у меня есть», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.