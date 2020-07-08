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Захарова рассказала о расслабляющем ее хобби

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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Посадка деревьев и цветов помогают расслабиться и перезагрузиться официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Деталями своего хобби дипломат поделилась в среду, 8 июля.

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После того как, по ее словам, у нее появилась возможность перемещаться, не беспокоясь о срочных вызовах по работе, она начала ездить за город.

«Это одно из моих хобби. Я очень люблю природу, не только созерцать: я посадила много деревьев, цветов», — цитирует ее «РИА Новости».

Так, среди прочих растений на ее даче уже выросли ирисы, присланные ее коллегой из Минска, а также хризантемы, привезенные после брифинга, проходившего на даче гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в крымском Коктебеле.

«Так что это действительно то хобби, которое позволяет расслабиться, перезагрузиться и которое мне очень нравится. Кстати говоря, мы с коллегами приносим друг другу луковицы, ростки, цветы. Сложно, наверное, представить, что у меня такое хобби, но оно у меня есть», — подчеркнула Захарова.

Ранее в этот же день Захарова прокомментировала слухи об ее назначении послом в одной из зарубежных стран. Дипломат отметила, что ей некогда обращать внимание на такую дезинформацию.

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