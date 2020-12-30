В России рассказали о подключении к интернету соцзначимых объектов

В будущем 2021 году к интернету в России подключат около 35 тыс. социально значимых объектов. Об этом в среду, 30 декабря, ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, сейчас доступ к Сети есть у 60% таких учреждений, пишет RT.

«В рамках достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация» к 2030 году доступ к интернету будет обеспечен в 97% домохозяйств», — подчеркнул Чернышенко.

Помимо этого, чиновник поручил Минцифре проработать и внести предложения по ускоренному подключению к интернету населенных пунктов от 100 человек. До конца 2021 года планируется подключить к интернету населенные пункты от 250 до 500 человек

Чернышенко пояснил, что очень часто небольшие поселения находятся далеко от крупных сел или городов, а людям, проживающим там, необходима связь для медицинской помощи, учебы детей, решения административных и финансовых вопросов.

Ранее 30 декабря сообщалось, что в России продлили эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам до 30 июня 2021 года.

Эксперимент «Доступный интернет» запустили 1 апреля 2020 года. К участию в проекте Минцифры России были приглашены все операторы связи, работающие на территории РФ. В настоящее время в перечень социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт, они разделены на несколько категорий.