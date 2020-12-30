Белорусские омоновцы вручили Лукашенко черный берет

Белорусские омоновцы вручили черный берет главе государства Александру Лукашенко, когда он приехал на базу минского ОМОНа. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает агентство «БелТА».

Знак отличия Лукашенко выдать решил совет командиров отряда милиции, несмотря на то что для получения черного берета нужно пройти специальные испытания. Об этом пошутил белорусский лидер, отметив, что вряд ли пройдет тесты на право ношения берета.

Однако, по словам командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабы, черный берет Лукашенко получил «за особые заслуги», что предусмотрено соответствующим положением.

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы — полноценный боец ОМОНа», — заявил Балаба.

Ранее в этот день Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, назвал их «людьми долга, чести и совести». Среди награжденных был и Балаба.

15 декабря Лукашенко заявил, что будет «драться» за свою страну, пока «последний омоновец» и «настоящий врач» не скажут, что он как глава государства свое дело сделал. Глава государства отметил, что его главная задача — «сохранить страну», и не для себя, а «для внуков».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.