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Голикова заявила о 70 921 летальном исходе от коронавируса в России

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В России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавирусной инфекции, еще 45 109 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли по другим причинам. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности «ковид», он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 — смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид», — сказала вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране все еще остается напряженной.

Как рассказал Мурашко, по данным на 30 декабря, общее число наблюдаемых заболевших COVID-19, с подозрением на него, а также с внебольничными пневмониями составляет 1,1 млн. При этом 80% пациентов проходят лечение амбулаторно.

За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 599 человек, а полностью выздоровели 29 235 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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