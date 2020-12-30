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Песков уточнил основную функцию закона об иноагентах

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Закон, вносящий поправки в законодательство об иностранных агентах и подписанный президентом России Владимиром Путиным, направлен на то, чтобы на зарубежные деньги нельзя было вмешиваться в российскую политику, заявил 30 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также допустил, что при необходимости к закону будут даваться дополнительные разъяснения.

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Он может коснуться любого, кто в интересах другого государства участвует в политике или собирает значимые сведения

«Главное, что фиксируется такая практика, которая широко применяется в мире, и направлена она на то, чтобы на зарубежные деньги никто не вмешивался в политику. Вот и все», — сказал Песков.

Он добавил, что необходимо «внимательно проанализировать практику применения» закона. «Конечно, после того, как накопится какое-то количество соответствующих случаев, тогда уже можно будет делать выводы», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах.

Согласно закону физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами, в том числе незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории «иноагентов», требующих установленной регистрации на территории Российской Федерации.

В число таких признаков включается участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России.

Под политической деятельностью подразумевается участие в организации и проведении публичных мероприятий, таких как митинги, шествия, участия в выборах и наблюдение за ними, а также формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований.

Кроме того, СМИ будут обязаны снабжать материалы, в которых упоминаются «иноагенты», указанием на то, что это лицо исполняет функции иностранного агента.

НКО, включенные в реестр иностранных агентов, будут обязаны предоставлять в Минюст программы и «иные документы» о планируемых мероприятиях и отчеты об их исполнении.

В конце октября Роскомнадзор предупредил, что будет штрафовать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе.

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