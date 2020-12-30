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Модуль «Наука» прошел более 50% необходимых перед отправкой на МКС проверок

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Более половины необходимых перед отправкой многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС испытаний проведено на Байконуре. Об этом сообщили в «Роскосмосе» в среду, 30 декабря.

Всего запланировано 754 проверки, более половины уже проведено. Также в госкорпорации отметили. Что все тесты проводятся в соответствии с посуточным планом-графиком проверки заводских контрольных испытаний.

Ранее 30 декабря сообщалось, что число российских спутников на орбите, предназначенных для решения социально-экономических, научных и навигационных задач, увеличилось до 99 аппаратов.

26 декабря Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

22 декабря глава «Роскосмоса» объяснил причину санкций США в отношении производителя ракет-носителей «Союз». Он считает, что она заключается в появлении у американцев собственных средств доставки астронавтов на МКС.

19 декабря Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС. Он напомнил, что модули станции, сделанные еще в советское время и рассчитанные на 15 лет, служат гораздо дольше, поэтому в некоторых старых конструкциях МКС появляются проблемы, которые связаны с «усталостью металла».

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