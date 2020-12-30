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Группировка спутников РФ для гражданских задач увеличилась до 99 аппаратов

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Число российских спутников на орбите, предназначенных для решения социально-экономических, научных и навигационных задач, увеличилось до 99 аппаратов. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» об итогах 2020 года, распространенном в среду, 30 декабря.

Кроме того, в госкорпорации отметили, что срок активного существования отечественных изделий вырос более чем на 3%.

Ранее в «Роскосмосе» отметили, что пусковая кампания уже второй год подряд сопровождалась стопроцентной безаварийностью. Это свою очередь позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97%, уточняется в сообщении госкорпорации.

29 декабря состоялся запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с французским разведывательным спутником CSO-2 с космодрома Куру. Спутник будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км. CSO-2 рассчитан на 10-летний срок эксплуатации. Масса спутника составляет более 3,5 т.

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