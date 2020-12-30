К ноябрю 2020-го число оплат товаров и услуг в интернете выросло на 40% до 32 млн в месяц. Такие данные «Известиям» предоставили в «Мир Plat.form» (IT-бренд Национальной системы платежных карт — НСПК, которая выступает оператором карт «Мир»).

В крупнейших российских банках подтвердили рост популярности онлайн-платежей. Их количество с января по ноябрь 2020-го в Ак Барс Банке выросло на 22%, в «Открытии» — на 10%, в Почта Банке — на 30%, в «Тинькофф» — на 80%, в Сбербанке, ПСБ и СКБ-Банке — в 1,5 раза, в ВТБ — в 1,8 раз, в ОТП Банке — в четыре раза, подсчитали для «Известий» представители этих кредитных организаций.

«Пандемия совершила структурный сдвиг в способах платежа: в 2020-м году впервые в России доля операций по снятию наличных составила менее 50%, а операции по картам превысили 50%. Тенденция перехода покупок в онлайн наблюдалась все последние годы, но переломный момент пришелся именно на II квартал 2020-го», — рассказал «Известиям» вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

По оценкам ЦБ, доля безналичных платежей в ритейле по итогам 2020 года превысит 70%, писали ранее «Известия».

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Расходное место: число онлайн-платежей в 2020 году выросло на 40%