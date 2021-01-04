Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор призвал не недооценивать угрозу новой «Болезни Х» из Конго
Мир
Эксперты признали 2020 год одним из самых безопасных для гражданской авиации
Мир
Помпео заявил о самой жесткой политике к РФ у администрации Трампа
Мир
Шесть человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии
Мир
На юге Йемена у базы саудовских войск прогремел взрыв
Мир
Глава дипломатии ЕС назвал убийства в Нигере варварскими действиями
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов

Тихое блаженство: где найти свое ремесло

Что могут сделать в столярной мастерской люди с ментальной инвалидностью
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Столяр обрабатывает деревянную заготовку
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
«Артель блаженных» — предприятие, созданное в Москве для трудоустройства людей с ментальной инвалидностью. На работе они занимаются производством предметов интерьера, сувениров и игрушек из бумаги, картона, войлока и дерева. Как живет артель — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Производство
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Столярная мастерская для молодых людей с ментальной инвалидностью появилась в начале 2000-х. Руководство предприятием взял на себя Андрей Тевкин. Каждый день он брал на работу свою дочь, страдавшую ДЦП, которая тоже трудилась в мастерской
На весь экран
Подмастерье пьет чай
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
К 2018 году там работало 25 молодых людей с аутизмом, задержкой развития, эпилепсией и прочими заболеваниями
На весь экран
Люди возле входа на производственное предприятие для людей с ментальной инвалидностью "Артель блаженных" в Москве.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Возраст сотрудников составлял от 19 до 36 лет
На весь экран
Подмастерья обрабатывают деревянные заготовки наждачной бумагой
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Подмастерья трудятся в командах по 3–4 человека в сопровождении руководителя мастерской и трех педагогов
На весь экран
Подмастерья обрабатывают деревянные заготовки наждачной бумагой
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Обработка деревянных заготовок наждачной бумагой
На весь экран
Столяр на производственном предприятии
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Это место, где люди, часто натыкавшиеся на непонимание, нашли себе применение, почувствовали себя нужными
На весь экран
Столяр просверливает дрелью деревянную заготовку
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Они ходят на работу, трудятся и получают за это зарплату
На весь экран
Столяр на производственном предприятии
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Для кого-то это постоянное место работы, а для кого-то промежуточный этап перед выходом на общий рынок труда
На весь экран
Создатель артели Андрей Тевкин с подмастерьями
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Здесь специалисты выявляют, к какому виду деятельности склонен каждый из сотрудников
На весь экран
Подмастерья обрабатывают деревянные заготовки
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
На тренингах молодых людей приучают к трудовой дисциплине, дают ориентиры для оценки собственных возможностей, алгоритмы действий в разных ситуациях, помогают выработать уверенность в себе
На весь экран
Поделки
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Участие в ярмарках и фестивалях помогает членам артели интегрироваться в социум
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020