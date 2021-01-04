Тихое блаженство: где найти свое ремесло

Столярная мастерская для молодых людей с ментальной инвалидностью появилась в начале 2000-х. Руководство предприятием взял на себя Андрей Тевкин. Каждый день он брал на работу свою дочь, страдавшую ДЦП, которая тоже трудилась в мастерской