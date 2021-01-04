Тихое блаженство: где найти свое ремесло

«Артель блаженных» — предприятие, созданное в Москве для трудоустройства людей с ментальной инвалидностью. На работе они занимаются производством предметов интерьера, сувениров и игрушек из бумаги, картона, войлока и дерева. Как живет артель — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Столярная мастерская для молодых людей с ментальной инвалидностью появилась в начале 2000-х. Руководство предприятием взял на себя Андрей Тевкин. Каждый день он брал на работу свою дочь, страдавшую ДЦП, которая тоже трудилась в мастерской
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
К 2018 году там работало 25 молодых людей с аутизмом, задержкой развития, эпилепсией и прочими заболеваниями
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Возраст сотрудников составлял от 19 до 36 лет
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Подмастерья трудятся в командах по 3–4 человека в сопровождении руководителя мастерской и трех педагогов
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Обработка деревянных заготовок наждачной бумагой
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Это место, где люди, часто натыкавшиеся на непонимание, нашли себе применение, почувствовали себя нужными
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Они ходят на работу, трудятся и получают за это зарплату
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Для кого-то это постоянное место работы, а для кого-то промежуточный этап перед выходом на общий рынок труда
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Здесь специалисты выявляют, к какому виду деятельности склонен каждый из сотрудников
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
На тренингах молодых людей приучают к трудовой дисциплине, дают ориентиры для оценки собственных возможностей, алгоритмы действий в разных ситуациях, помогают выработать уверенность в себе
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Участие в ярмарках и фестивалях помогает членам артели интегрироваться в социум
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